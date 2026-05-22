В Орске пьяный мужчина ударил медсестру в больнице, пытаясь пройти к жене
11:37 22.05.2026 (обновлено: 11:40 22.05.2026)
В Орске пьяный мужчина ударил медсестру в больнице, пытаясь пройти к жене

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Орске пьяный мужчина пытался пройти в палату к супруге, поступившей с побоями, и ударил медсестру по лицу.
  • Сотрудники больницы вызвали полицию и охрану, но мужчина успел скрыться.
УФА, 22 мая – РИА Новости. Житель оренбургского Орска в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти в палату к поступившей в городскую больницу с побоями супруге и сильно ударил медсестру, сообщает медучреждение.
В больнице рассказали, что в стационар поступила женщина с признаками побоев, ей начали оказывать медпомощь.
"Поздним вечером, не в приемные часы, в учреждение пришел муж пострадавшей женщины. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. Он агрессивно требовал немедленно пустить его к супруге, нецензурно выражался в адрес персонала. Мужчина ногой открыл дверь в помещение, подошел к медицинской сестре и ударил ее по лицу", - говорится в сообщении орской больницы в соцсети "ВКонтакте".
В подтверждение этой информации больница опубликовала видео момента нападения, зафиксированное камерой наблюдения.
В медучреждении уточнили, что сотрудники больницы вызвали полицию и охрану, однако мужчина успел скрыться. Пострадавшая медсестра написала заявление в полицию.
В управлении МВД по Оренбургской области уточнили, что личность подозреваемого в нападении установлена. Решается вопрос о привлечении 52-летнего местного жителя к уголовной ответственности по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". В ведомстве уточнили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью.
ПроисшествияОрскОренбургская областьРоссия
 
 
