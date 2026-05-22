В Орске пьяный мужчина ударил медсестру в больнице, пытаясь пройти к жене

Краткий пересказ от РИА ИИ В Орске пьяный мужчина пытался пройти в палату к супруге, поступившей с побоями, и ударил медсестру по лицу.

Сотрудники больницы вызвали полицию и охрану, но мужчина успел скрыться.

УФА, 22 мая – РИА Новости. Житель оренбургского Орска в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти в палату к поступившей в городскую больницу с побоями супруге и сильно ударил медсестру, сообщает медучреждение.

В больнице рассказали, что в стационар поступила женщина с признаками побоев, ей начали оказывать медпомощь.

"Поздним вечером, не в приемные часы, в учреждение пришел муж пострадавшей женщины. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. Он агрессивно требовал немедленно пустить его к супруге, нецензурно выражался в адрес персонала. Мужчина ногой открыл дверь в помещение, подошел к медицинской сестре и ударил ее по лицу", - говорится в сообщении орской больницы в соцсети " ВКонтакте ".

В подтверждение этой информации больница опубликовала видео момента нападения, зафиксированное камерой наблюдения.

В медучреждении уточнили, что сотрудники больницы вызвали полицию и охрану, однако мужчина успел скрыться. Пострадавшая медсестра написала заявление в полицию.