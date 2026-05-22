Инфекционист рассказала, как передается "болезнь поцелуев"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мононуклеоз, или "болезнь поцелуев", передается через слюну или посуду, сообщила РИА Новости доцент, кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Ольга Зыкова.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что в России сейчас регистрируется 40–80 случаев заболевания мононуклеозом на 100 тысяч человек.

"В большинстве случаев мононуклеоз передается при контакте со слюной больного или носителя вируса ("болезнь поцелуев"). Кроме того, заражение возможно при совместном использовании посуды (стаканы, чашки), столовых принадлежностей, зубных щеток, помады. Реже инфекция передается воздушно-капельным путем при чихании и кашле, при переливании крови, а также от матери во время беременности", - сказала Зыкова.

Врач уточнила, что инфицированность населения составляет около 90% в возрасте старше 30 лет. Болезнь имеет два возрастных пика заболеваемости, которые приходятся на возраст до 6 лет и подростковый или молодой возраст. После первичного инфицирования вирус пожизненно сохраняется в организме человека.

В большинстве случаев инфекционный мононуклеоз характеризуется доброкачественным течением. Однако, возможны такие грозные осложнения как миокардит, пневмония, энцефалит, гепатит, анемия.