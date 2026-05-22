Беженец из Родинского рассказал, как избежал мобилизации в ВСУ
03:29 22.05.2026
Беженец из Родинского рассказал, как избежал мобилизации в ВСУ

РИА Новости: беженец сменил четыре дома, чтобы избежать мобилизации в ВСУ

Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беженец из Родинского Олег Дзюба рассказал, что был вынужден сменить четыре места жительства, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.
  • Сотрудники военкомата трижды пытались вручить Олегу Дзюбе повестку во время работы на шахте, а затем доставили его на медосмотр и выдали боевую повестку.
ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Беженец Родинского в ДНР Олег Дзюба рассказал РИА Новости, что был вынужден сменить четыре места жительства, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.
По словам мужчины, сотрудники военкомата трижды пытались вручить ему повестки во время работы на шахте. Позже, как рассказал Дзюба, сотрудники военкомата приехали к нему домой, после чего доставили его на медосмотр и выдали боевую повестку.
"Потом начали меня преследовать очень сильно. Я поменял четыре места жительства", — рассказал Дзюба.
Он добавил, что, несмотря на попытки разыскать его, избежать мобилизации ему все же удалось.
Командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады город Родинское освобожден.
