Глава МИД Франции раскритиковал призывы покинуть НАТО

ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выступил с критикой в адрес "ряда французских политиков", призывающих к выходу Парижа из Организации Североатлантического договора (НАТО), назвав такие призывы "необоснованными и совершенно несостоятельными".
Ранее глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала BFMTV, что, по ее мнению, Франция должна покинуть военную организацию НАТО, оставшись в политических структурах.
"В том мире, в котором мы живем, нам больше, чем когда-либо, нужны эти механизмы солидарности (НАТО - ред.), которые нас связывают с нашими важнейшими партнерами и соседями. С этой точки зрения, призывы некоторых французских политиков к выходу из НАТО являются необоснованными и совершенно несостоятельными", - заявил Барро в эфире телеканала BFMTV.
Франция ранее уже выходила из военной организации НАТО в 1966 году. Полноценное членство Франции в Организации Североатлантического договора (НАТО) было восстановлено в 2009 году.