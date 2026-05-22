Глава МИД Франции раскритиковал призывы покинуть НАТО - РИА Новости, 22.05.2026
20:28 22.05.2026
Глава МИД Франции раскритиковал призывы покинуть НАТО

Барро: в нынешней ситуации для Франции важны механизмы НАТО

© AP Photo / Aurelien Morissard — Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро раскритиковал призывы некоторых французских политиков к выходу из НАТО.
  • Барро заявил, что выход Франции из НАТО был бы необоснованным и сделал акцент на важности механизмов солидарности с партнерами и соседями.
ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выступил с критикой в адрес "ряда французских политиков", призывающих к выходу Парижа из Организации Североатлантического договора (НАТО), назвав такие призывы "необоснованными и совершенно несостоятельными".
Ранее глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала BFMTV, что, по ее мнению, Франция должна покинуть военную организацию НАТО, оставшись в политических структурах.
"В том мире, в котором мы живем, нам больше, чем когда-либо, нужны эти механизмы солидарности (НАТО - ред.), которые нас связывают с нашими важнейшими партнерами и соседями. С этой точки зрения, призывы некоторых французских политиков к выходу из НАТО являются необоснованными и совершенно несостоятельными", - заявил Барро в эфире телеканала BFMTV.
Глава МИД Франции добавил, что в случае выхода Парижа из НАТО его партнеры чувствовали бы себя преданными. По его мнению, выход из НАТО на фоне переоценки участия США в деятельности альянса еще менее оправдан, поскольку в таких условиях возникает шанс на увеличение роли Европы в НАТО.
Франция ранее уже выходила из военной организации НАТО в 1966 году. Полноценное членство Франции в Организации Североатлантического договора (НАТО) было восстановлено в 2009 году.
В миреФранцияПарижСШАМарин Ле ПенЖан-Ноэль БарроНАТО
 
 
