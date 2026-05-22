Глава МИД Франции раскритиковал призывы покинуть НАТО

ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выступил с критикой в адрес "ряда французских политиков", призывающих к выходу Парижа из Организации Североатлантического договора (НАТО), назвав такие призывы "необоснованными и совершенно несостоятельными".

Франция ранее уже выходила из военной организации НАТО в 1966 году. Полноценное членство Франции в Организации Североатлантического договора (НАТО) было восстановлено в 2009 году.