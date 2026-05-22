ЦБ призвал Минцифры включить все банки в белые списки

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Банк России обсуждает с Минцифры включение всех банков в "белые списки", сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России.

"Идеальная и правильна ситуация, когда все кредитные организации, которые получили лицензию, включены в эти "белые списки"... Надо будет продолжать диалог с Минцифры. Мы с ними в постоянном диалоге", - сказала она.