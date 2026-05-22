Еще одного пострадавшего в Севастополе готовят к отправке в Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Еще один пострадавший из-за обрушения балкона в школе в поселке Кача под Севастополем будет отправлен на лечение в Москву, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

В больнице дети обеспечены всем необходимым, затраты на проезд и на проживание взял на себя регион, отметил губернатор.

Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке Кача в районе Севастополя произошло в среду, пострадали десять детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться, сообщал Развожаев. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних, а также по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при проведении работ.