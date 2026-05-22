Еще одного пострадавшего в Севастополе готовят к отправке в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе произошло обрушение балкона в школе №13, пострадали десять детей.
- Одного из пострадавших юношей в тяжелом, но стабильном состоянии направили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москву.
- Еще одного юношу, у которого травма грудной клетки, готовят к поездке в Москву для продолжения лечения в РДКБ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Еще один пострадавший из-за обрушения балкона в школе в поселке Кача под Севастополем будет отправлен на лечение в Москву, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее губернатор сообщил, что пострадавшего юношу в тяжелом, но стабильном состоянии сегодня направили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москву, еще один школьник выписан. В больницах Севастополя остаются 8 пострадавших.
"Сейчас мы готовим к поездке в Москву ещё одного юношу. У него травма грудной клетки, принято решение, что он будет продолжать лечение в РДКБ. При этом характер травм позволяет мальчику ехать в Москву на поезде в сопровождении родителей и медицинского работника", - написал Развожаев в канале в Макс.
В больнице дети обеспечены всем необходимым, затраты на проезд и на проживание взял на себя регион, отметил губернатор.
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке Кача в районе Севастополя произошло в среду, пострадали десять детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться, сообщал Развожаев. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних, а также по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при проведении работ.