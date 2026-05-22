16:01 22.05.2026 (обновлено: 16:15 22.05.2026)
Пострадавшего при обрушении балкона в Севастополе направили в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подростка, пострадавшего при обрушении балкона в школе Севастополя, направили на лечение в Москву.
  • Юношу везут на реанимобиле, так как характер травм не позволяет использовать санавиацию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Подростка, пострадавшего при обрушении балкона в школе Севастополя, направили на лечение в Москву, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Юношу, пострадавшего при обрушении балкона в школе № 13, сегодня направили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москву", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, подростка везут на реанимобиле, поскольку характер травм не позволяет задействовать санавиацию.
"Парень в тяжелом состоянии, но стабилен; его сопровождают квалифицированные медработники. Его мама накануне выехала в столицу", - подчеркнул губернатор.
