Пострадавшего при обрушении балкона в Севастополе направили в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подростка, пострадавшего при обрушении балкона в школе Севастополя, направили на лечение в Москву.
- Юношу везут на реанимобиле, так как характер травм не позволяет использовать санавиацию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Подростка, пострадавшего при обрушении балкона в школе Севастополя, направили на лечение в Москву, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, подростка везут на реанимобиле, поскольку характер травм не позволяет задействовать санавиацию.
"Парень в тяжелом состоянии, но стабилен; его сопровождают квалифицированные медработники. Его мама накануне выехала в столицу", - подчеркнул губернатор.