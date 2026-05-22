23:45 22.05.2026 (обновлено: 23:50 22.05.2026)
Трамп провел совещание по Ирану с чиновниками по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел совещание по Ирану с чиновниками, отвечающими за национальную безопасность, передает портал Axios со ссылкой на источники.
"Президент Трамп в пятницу утром провел совещание со своей старшей командой по национальной безопасности по вопросу войны с Ираном", - пишет издание со ссылкой на двух американских чиновников.
По информации Axios, во встрече приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, военный министр Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и другие чиновники.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИзраильДональд ТрампПит ХегсетЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
