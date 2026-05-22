09:17 22.05.2026
В Челябинской области восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинской области произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего баскетбольную команду.
  • Пострадали восемь человек, включая трех участников баскетбольной команды из Пермского края.
  • Одного из пострадавших доставили в больницу Златоуста.
ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП в Челябинской области, где автобус перевозил баскетбольную команду, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
По данным ГАИ, ДТП произошло в 04.15 (02.25 мск) на 1740-м километре трассы М-5 "Урал" в районе Златоуста. Водитель микроавтобуса Mercedes выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте, столкнулся с грузовой "Газелью" и погиб, еще 5 человек пострадали, в том числе трое участников взрослой баскетбольной команды из Пермского края.
"В результате аварии пострадали 8 человек. И, к сожалению, погиб водитель автобуса. Один из сопровождающих команды, получивший травмы средней степени тяжести, был доставлен в больницу Златоуста и прооперирован. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - написала глава региона на платформе "Макс".
Члены команды обратились в поликлинику Златоуста, все они осмотрены медицинскими специалистами, получили необходимую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное, сегодня они планируют выехать в Пермь поездом, добавил он.
Министерство здравоохранения Челябинской области находится в постоянном контакте с коллегами из Пермского края, после стабилизации состояния сопровождающего команды будет решаться вопрос о его транспортировке.
"Наши медики делают все необходимое. Также оказывается помощь пострадавшим из второго попавшего в ДТП автомобиля", - отметил Текслер.
ПроисшествияЗлатоустЧелябинская областьПермский крайАлексей ТекслерГИБДД МВД РФ
 
 
