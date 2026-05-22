Рейтинг@Mail.ru
Названа модель авто, которая пополнит список разрешенных в такси - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 22.05.2026
Названа модель авто, которая пополнит список разрешенных в такси

Список авто, разрешенных для закупки в такси в России, пополнит модель Omoda C5

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкАвтомобили Omoda в салоне "Агат" в Волгограде
Автомобили Omoda в салоне Агат в Волгограде - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Автомобили Omoda в салоне "Агат" в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупки в таксопарки России, пополнит модель Omoda C5 калужского производства.
  • Распоряжение правительства России о включении модели Omoda C5 в перечень подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации.
  • Обновленный перечень автомобилей включает 27 машин, среди которых семь моделей Lada, две — Sollers, по три Evolute и Voyah, шесть моделей «Москвича», электрокроссовер «Яндекса» UMO 5, три модели Haval и одна Tenet.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупки в таксопарки России, пополнит модель Omoda C5 калужского производства, сообщил Минпромторг РФ.
В России с 1 марта действует закон о локализации такси, согласно которому, ставить на учет в региональные реестры такси можно только автомобили, включенные в специальный перечень
Такси - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Компании хотят расширить список разрешенных для такси марок автомобилей
Вчера, 12:49
"Перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры "закона о локализации такси", будет расширен за счет модели Omoda C5, производство которой локализовано в Калужской области в рамках СПИК (специальный инвестиционный контракт - ред.)", - говорится в сообщении.
Распоряжение правительства России о включении модели в перечень подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации.
В Минпромторге напомнили, что перечень локализованных автомобилей для такси подразумевает возможность регулярной актуализации по мере локализации новых моделей. При этом для включения в него машина должна соответствовать одному из трех критериев, установленных законом о локализации такси.
Эти критерии выглядят следующим образом: совокупное количество баллов локализации соответствует установленному правительством РФ порогу для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года; автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.
Обновленный с учетом Omoda C5 перечень автомобилей включает 27 машин, среди которых также семь моделей Lada, две - Sollers, по три Evolute и Voyah, шесть моделей "Москвича", электрокроссовер "Яндекса" UMO 5, три модели Haval и одна Tenet.
Девушка за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В России оценят риски на дорогах от праворульных автомобилей
Вчера, 02:43
 
АвтоРоссияКалужская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЯндексОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала