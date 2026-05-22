Названа модель авто, которая пополнит список разрешенных в такси

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупки в таксопарки России, пополнит модель Omoda C5 калужского производства, сообщил Минпромторг РФ.
В России с 1 марта действует закон о локализации такси, согласно которому, ставить на учет в региональные реестры такси можно только автомобили, включенные в специальный перечень
"Перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры "закона о локализации такси", будет расширен за счет модели Omoda C5, производство которой локализовано в Калужской области в рамках СПИК (специальный инвестиционный контракт - ред.)", - говорится в сообщении.
Распоряжение правительства России о включении модели в перечень подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации.
В Минпромторге напомнили, что перечень локализованных автомобилей для такси подразумевает возможность регулярной актуализации по мере локализации новых моделей. При этом для включения в него машина должна соответствовать одному из трех критериев, установленных законом о локализации такси.
Эти критерии выглядят следующим образом: совокупное количество баллов локализации соответствует установленному правительством РФ порогу для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года; автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.