В Курской области рассказали о состоянии пострадавшей при атаке в Брянске

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Жительница Курской области, пострадавшая при атаке БПЛА в Брянске, находится в тяжелом состоянии, сообщил курский губернатор Александр Хинштейн.
В пятницу врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что одна женщина погибла и еще одна ранена при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю в городе Севск Брянской области.
"В городе Севск Брянской области пострадала жительница Курской области. У 28-летней девушки серьезное ранение головы, осколочные ранения бедра. Она в тяжелом состоянии", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что Ирина Олеговна работает таксистом и везла женщину, когда их машину атаковал вражеский дрон, пассажир погибла на месте.
"Мы на связи с коллегами из Брянской области, вся необходимая помощь курянке оказана. Дай Бог, чтобы ей хватило сил справиться", - добавил Хинштейн.
