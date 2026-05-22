В Курской области рассказали о состоянии пострадавшей при атаке в Брянске

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Жительница Курской области, пострадавшая при атаке БПЛА в Брянске, находится в тяжелом состоянии, сообщил курский губернатор Александр Хинштейн.

"В городе Севск Брянской области пострадала жительница Курской области . У 28-летней девушки серьезное ранение головы, осколочные ранения бедра. Она в тяжелом состоянии", - написал Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Губернатор уточнил, что Ирина Олеговна работает таксистом и везла женщину, когда их машину атаковал вражеский дрон, пассажир погибла на месте.