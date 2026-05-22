В Курской области рассказали о состоянии пострадавшей при атаке в Брянске
22:47 22.05.2026
В Курской области рассказали о состоянии пострадавшей при атаке в Брянске

Хинштейн: пострадавшая при атаке БПЛА в Брянске находится в тяжелом состоянии

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке БПЛА ВСУ по автомобилю в городе Севск Брянской области погибла одна женщина, еще одна получила ранения.
  • Пострадавшая при атаке — жительница Курской области, 28-летняя девушка с серьезным ранением головы и осколочными ранениями бедра, находится в тяжелом состоянии.
  • Атака произошла, когда пострадавшая, работающая таксистом, везла пассажирку.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Жительница Курской области, пострадавшая при атаке БПЛА в Брянске, находится в тяжелом состоянии, сообщил курский губернатор Александр Хинштейн.
В пятницу врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что одна женщина погибла и еще одна ранена при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю в городе Севск Брянской области.
"В городе Севск Брянской области пострадала жительница Курской области. У 28-летней девушки серьезное ранение головы, осколочные ранения бедра. Она в тяжелом состоянии", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что Ирина Олеговна работает таксистом и везла женщину, когда их машину атаковал вражеский дрон, пассажир погибла на месте.
"Мы на связи с коллегами из Брянской области, вся необходимая помощь курянке оказана. Дай Бог, чтобы ей хватило сил справиться", - добавил Хинштейн.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
 
 
