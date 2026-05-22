В Ярославле отразили атаку беспилотников
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 22.05.2026 (обновлено: 08:26 22.05.2026)
В Ярославле отразили атаку беспилотников

В Ярославле восстановили прерванное из-за атаки БПЛА движение в сторону Москвы

Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На подлете к Ярославлю отражена атака украинских БПЛА.
  • Пострадавших в результате атаки нет.
  • Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На подлете к Ярославлю отражена атака украинских БПЛА, движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы восстановлено, сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято, движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону столицы восстановлено.
Также, по словам Евраева, несмотря на то, что вся область праздновала победу ярославского хоккейного клуба "Локомотив" в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, подразделения Минобороны и силовые ведомства работали слаженно и качественно. Он поблагодарил их за взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона.
Специальная военная операция на Украине. Ярославль. Москва. Ярославская область. Михаил Евраев. Безопасность
 
 
