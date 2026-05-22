В Ярославле отразили атаку беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На подлете к Ярославлю отражена атака украинских БПЛА.
- Пострадавших в результате атаки нет.
- Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На подлете к Ярославлю отражена атака украинских БПЛА, движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы восстановлено, сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято, движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону столицы восстановлено.
Также, по словам Евраева, несмотря на то, что вся область праздновала победу ярославского хоккейного клуба "Локомотив" в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, подразделения Минобороны и силовые ведомства работали слаженно и качественно. Он поблагодарил их за взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18