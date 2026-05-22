В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ ночью атаковал автомобиль в Белгородской области, тяжело ранен один человек, сообщает региональный оперштаб.

Там добавили, что, по оценке медиков, пострадавший в тяжелом состоянии, вся необходимая помощь оказывается.