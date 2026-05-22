В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ ночью атаковал автомобиль в Белгородской области, тяжело ранен один человек, сообщает региональный оперштаб.
"В районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа ночью дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчину с проникающим ранением грудной клетки, множественными осколочными ранениями лица, рук и ног бригада скорой транспортировала в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.
Там добавили, что, по оценке медиков, пострадавший в тяжелом состоянии, вся необходимая помощь оказывается.
