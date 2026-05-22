Девять округов Херсонской области остались без света из-за атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девять округов Херсонской области остались без света из-за атаки украинских БПЛА.
- Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Девять округов Херсонской области остались без света из-за атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«
"Девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА. Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО", — написал он в Telegram-канале.
На месте уже работают энергетики и аварийные службы, заключил глава региона.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18