03:45 22.05.2026 (обновлено: 11:06 22.05.2026)
Девять округов Херсонской области остались без света из-за атаки БПЛА

Сальдо: девять округов Херсонской области остались без света из-за атаки БПЛА

Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
  • Девять округов Херсонской области остались без света из-за атаки украинских БПЛА.
  • Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Девять округов Херсонской области остались без света из-за атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА. Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО", — написал он в Telegram-канале.
На месте уже работают энергетики и аварийные службы, заключил глава региона.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
