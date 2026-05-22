Россия получает от Армении подлость вместо поддержки, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия поставляет газ в Армению почти в четыре раза дешевле, чем в Европу.

Вячеслав Володин заявил, что Россия получает подлость и непорядочность со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна взамен поддержки.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия поставляет газ в Армению в ущерб себе, поддерживает граждан и экономику республики, а взамен получает подлость и непорядочность со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы поставляем газ Армении почти в 4 раза дешевле, себе в ущерб (цена для Армении - 177,5 долл./тыс. куб. м., в Европе - 633 долл./тыс. куб. м.). В это непростое время поддерживаем экономику Армении, ее граждан. Что получаем взамен - подлость и непорядочность Пашиняна . Так продолжаться дальше не может. Так отношения строить нельзя", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс"

Ранее Пашинян заявил, что цена российского газа не может вырасти для Армении, так как между двумя странами действует соответствующий договор. Заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что помимо цен на газ в договоре прописаны и обязательства обеих сторон.

"Выполняются ли эти все обязательства со стороны армянской стороны, не выполняются обязательства с армянской стороны, я не могу сказать. Но пытаться обманывать, пытаться и в Евросоюзе (ЕС), и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) тянуть - ну, это армянская хитрость", - сказал Чепа в беседе с "Лентой.ру" , отметив, что "цены на газ тем не менее действительно зависят от договора".

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Толмачев добавил, что, несмотря на дружбу народов России и Армении, руководство последней проводит специфическую политику в отношении РФ.

"Проблема в том, что в качестве условий ему ставят разрыв отношений с Россией. Похоже на ситуацию, когда человеку говорят: "Поругайся с тем, кто дает тебе хлеб, а мы за это подарим бусики", - сказал он также в разговоре с "Лентой.ру".

Депутат напомнил, что премьер-министр Армении Никола Пашинян принимал "тех, кто вводит санкции против России", хотя Ереван пользуется преференциями соседа России и ее партнера.