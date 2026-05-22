Следствие просит отправить адвоката Поповского под домашний арест

По версии следствия, в июне 2022 года адвокат заключил соглашение с москвичкой и защищал ее на этапе предварительного следствия по делу о мошенничестве. В апреле 2025 года адвокат убедил обвиняемую, что за деньги он сможет повлиять на сотрудников прокуратуры и судебной системы, чтобы в отношении нее прекратили преследование. В общей сложности фигурант получил от женщины 6 миллионов рублей, однако как-либо помогать не намеревался и не имел такой возможности.