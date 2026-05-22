Следствие просит отправить адвоката Поповского под домашний арест

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Следствие просит отправить под домашний арест адвоката Игоря Поповского, задержанного в Москве по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в правоохранительных органах сообщали о задержании Поповского по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере – по данным собеседника агентства, он полностью признал вину.
"В суд поступило ходатайство следствия о домашнем аресте", - сообщили в инстанции.
По версии следствия, в июне 2022 года адвокат заключил соглашение с москвичкой и защищал ее на этапе предварительного следствия по делу о мошенничестве. В апреле 2025 года адвокат убедил обвиняемую, что за деньги он сможет повлиять на сотрудников прокуратуры и судебной системы, чтобы в отношении нее прекратили преследование. В общей сложности фигурант получил от женщины 6 миллионов рублей, однако как-либо помогать не намеревался и не имел такой возможности.
Игорь Поповский в разное время представлял интересы фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади, участвовал в деле об убийствах в отношении членов экстремистской "Боевой организации русских националистов"* (БОРН*) в качестве адвоката. Кроме того, он защищал националиста Александра Белова (Поткина)** и гражданина России и Италии Руслана Сидики**, который был осужден на 29 лет за подрыв железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб и атаку на аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров.
*Террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России
**Внесены в список террористов и экстремистов