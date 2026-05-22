На Урале арестовали главу отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу до 15 июня начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела УМВД "Нижнетагильское" Артура Белых, ставшего фигурантом уголовного дела об участии в преступном сообществе и превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-служба судов Свердловской области.
В пятницу в инстанции уточняли агентству, что глава отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское" Артур Белых органами предварительного расследования обвиняется в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий из личной заинтересованности. В правоохранительных органах пока эту тему не комментируют.
"Арестован до 15 июня", – сказала собеседница агентства.
Она добавила, что такая мера избрана на срок предварительного расследования, и решение вступит в силу уже через трое суток, если не будет обжаловано.