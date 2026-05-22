Украинское предприятие "Антонов" хотят лишить брендов "АН" и AN в России

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Подмосковная компания "Акзо Нобель Лакокраска" просит суд прекратить правовую охрану в России товарных знаков "АН" и AN, принадлежащих украинскому государственному авиапредприятию "Антонов", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Знаки были зарегистрированы Роспатентом на имя украинского предприятия еще в 1994-1995 годах.

Они действуют для таких товаров двух классов, как самолеты, дельтапланы, дирижабли, планеры, уменьшенные модели транспортных средств, и для таких услуг трех классов, как ремонт и техобслуживание самолетов, транспортировка воздушным транспортом, инженерные конструкторские (чертежные) работы, инженерные разработки.

Иск ООО "Акзо Нобель Лакокраска" поступил в суд 13 мая и пока оставлен без движения, поскольку истцом не представлены доказательства уплаты госпошлины и направления копии иска ответчику, следует из материалов.

Украинское госпредприятие "Антонов" объединяет опытно-конструкторское бюро, завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс. По состоянию на 2021 год в активе предприятия было 22 типа новых самолетов, более 110 специализированных модификаций различного военного и гражданского назначения.