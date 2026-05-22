05:43 22.05.2026
Украинское предприятие "Антонов" хотят лишить брендов "АН" и AN в России

"Акзо Нобель Лакокраска" требует прекратить охрану товарных знаков "АН" и AN

Турбовинтовой многоцелевой транспортный самолет Ан-132D. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подмосковная компания «Акзо Нобель Лакокраска» просит суд прекратить правовую охрану в России товарных знаков «АН» и AN, принадлежащих украинскому предприятию «Антонов».
  • Знаки «АН» и AN были зарегистрированы Роспатентом на имя украинского предприятия в 1994–1995 годах для товаров и услуг, связанных с авиационной отраслью.
  • Иск «Акзо Нобель Лакокраска» поступил в суд 13 мая и пока оставлен без движения из-за отсутствия доказательств уплаты госпошлины и направления копии иска ответчику.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Подмосковная компания "Акзо Нобель Лакокраска" просит суд прекратить правовую охрану в России товарных знаков "АН" и AN, принадлежащих украинскому государственному авиапредприятию "Антонов", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Знаки были зарегистрированы Роспатентом на имя украинского предприятия еще в 1994-1995 годах.
Они действуют для таких товаров двух классов, как самолеты, дельтапланы, дирижабли, планеры, уменьшенные модели транспортных средств, и для таких услуг трех классов, как ремонт и техобслуживание самолетов, транспортировка воздушным транспортом, инженерные конструкторские (чертежные) работы, инженерные разработки.
Иск ООО "Акзо Нобель Лакокраска" поступил в суд 13 мая и пока оставлен без движения, поскольку истцом не представлены доказательства уплаты госпошлины и направления копии иска ответчику, следует из материалов.
Украинское госпредприятие "Антонов" объединяет опытно-конструкторское бюро, завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс. По состоянию на 2021 год в активе предприятия было 22 типа новых самолетов, более 110 специализированных модификаций различного военного и гражданского назначения.
Российский завод "Акзо Нобель" был открыт в 2007 году в городе Орехово-Зуево и с 2008 года стал самым крупным по производству порошковых красок в России, сообщает сайт предприятия.
Орехово-ЗуевоРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Экономика
 
 
