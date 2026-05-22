Агент СБУ рассказал, что должен был взорвать объект в Новороссийске
10:42 22.05.2026 (обновлено: 11:22 22.05.2026)
Агент СБУ рассказал, что должен был взорвать объект в Новороссийске

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержанный агент Киева рассказал, что должен был взорвать объект энергетики в Новороссийске.
  • Сотрудник СБУ давал ему задания в мессенджере WhatsApp, а в конце марта 2025 года отправил фотографии и координаты схрона с взрывчаткой.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Задержанный агент Службы безопасности Украины рассказал, что должен был взорвать объект энергетики в Новороссийске, видео с его признанием публикует ФСБ России.
Задержанный рассказал, что на него в мессенджере WhatsApp вышел сотрудник СБУ, представившийся Владиславом, и впоследствии дававший задания, которые надо было выполнять за вознаграждения.
"В конце марта 2025 года он отправил мне фотографии и координаты с места расположения схрона, в котором находилась взрывчатка, которую я должен был поднять для совершения дистанционного подрыва объекта энергетической инфраструктуры города Новороссийска", - сказал задержанный. По дороге к схрону его задержали сотрудники ФСБ.
По информации ФСБ, из схрона изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия с массой взрывчатого вещества 2,5 килограмма.
