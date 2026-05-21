В Московском зоопарке показали танец панды Катюши

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка "станцевала" для специалистов по уходу за животными и посетителей, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

На опубликованном видео Катюша поворачивается вокруг себя на задних лапах и одновременно трется спиной о стену вольера, задрав голову вверх.