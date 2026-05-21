18:34 21.05.2026
Около 4,5 тысячи знаков ограничения скорости установили в Подмосковье

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На региональных дорогах Подмосковья с начала года установили около 4,5 тысячи знаков, ограничивающих скорость движения до 20, 40, 50 и 70 километров в час, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проведены в 47 городских и муниципальных округах в целях снижения аварийности в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Работу по "успокоению" движения на подъездах к пешеходным переходам, расположенным вне населенных пунктов, мы ведем с начала года, опираясь на анализ аварийных и потенциально-аварийных мест. Чтобы повысить безопасность участников движения, специалисты "Мосавтодора" провели работы на подъездах к переходам и непосредственно у переходов и "лежачих полицейских", — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что это позволяет водителю среагировать и снизить скорость еще на подъезде к переходу. Уже в марте отмечалась положительная динамика — наезды на пешеходов снизились.
Наибольший объем знаков установили в семи округах: Дмитровском (315 штук), Домодедове (242 штуки), Коломне (233 штуки), Истре (229 штук), Сергиево-Посадском (192 штуки), Шатуре (186 штук) и Орехово-Зуевском (182 штук).
В ведомстве отметили, что соблюдение скоростного режима способствует не только повышению безопасности дорожного движения, но и снижению риска возникновения ДТП.
