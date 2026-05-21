Лидер группы "Руки Вверх!" рассказал, почему молодежь романтизирует 90-е

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Многие люди, в частности молодежь, склонны романтизировать период 1990-х годов, потому что видят лишь яркие образы того времени в фильмах и сериалах и не знают того, что на самом деле происходило в те годы, считает лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков.
"Запретный плод всегда сладок. Все смотрят и думают: "Вау! Были бандиты, прикольно". В смысле прикольно? Кому было прикольно - тому, кого убивали? Или тому, кого грабили или ставили на счетчик? Никому не было прикольно, честно говоря", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, почему сегодня существует тренд на романтизацию 1990-х годов.
"Романтизация в фильмах, сериалах и другом искусстве - это, конечно, здорово. Но если бы все показывали по-настоящему, поверьте мне, это абсолютно не прикольно", - отметил он.
Жуков добавил, что в основном "лихие 90-е" романтизируют представители молодого поколения, их привлекают образы бандитов, криминальные истории и дух мнимой свободы. Однако, по его словам, за этой картинкой - по-настоящему смутное время для всей страны: отчаянье людей, буйство преступности, финансовый кризис, многим приходилось не жить, а выживать.
"Мы как раз жили в тот период, когда происходила вся эта "перестройка" - перекраивалось все. Это не романтика: где-то мы выживали, где-то мы кайфовали. Нужно признать, что мы стали популярными в 90-е - естественно, я буду благодарен тому времени. Но с оговоркой: если оглядываться на все, что было вокруг, это было не просто, это было тяжело", - отметил артист.
В последнее время растет интерес к ретроконтенту, в кино и музыке создатели все чаще обращаются к периоду "лихих 90-х" и "нулевых" годов, в результате чего возник эффект романтизации. Среди ярких современных кинолент, посвященных тому периоду, "Бык", "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Батя" и другие. Кроме того, фильмы и музыкальные композиции, созданные в 1990-2000-х годах, переживают вторую волну популярности.