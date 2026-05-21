Рейтинг@Mail.ru
Лидер группы "Руки Вверх!" рассказал, почему молодежь романтизирует 90-е - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:03 21.05.2026
Лидер группы "Руки Вверх!" рассказал, почему молодежь романтизирует 90-е

Жуков: молодежь романтизирует 90-е из-за ярких образов в фильмах и сериалах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков во время интервью агентству РИА Новости в Москве
Лидер группы Руки Вверх! Сергей Жуков во время интервью агентству РИА Новости в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков во время интервью агентству РИА Новости в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многие люди, в частности молодежь, склонны романтизировать 1990-е годы из-за привлекательных образов в фильмах и сериалах, считает Сергей Жуков.
  • По его словам, за такими образами скрывается тяжелое время для страны, характеризующееся отчаянием населения, преступностью и финансовым кризисом.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Многие люди, в частности молодежь, склонны романтизировать период 1990-х годов, потому что видят лишь яркие образы того времени в фильмах и сериалах и не знают того, что на самом деле происходило в те годы, считает лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков.
"Запретный плод всегда сладок. Все смотрят и думают: "Вау! Были бандиты, прикольно". В смысле прикольно? Кому было прикольно - тому, кого убивали? Или тому, кого грабили или ставили на счетчик? Никому не было прикольно, честно говоря", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, почему сегодня существует тренд на романтизацию 1990-х годов.
Лидер группы Руки Вверх! Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Сергей Жуков рассказал, кто крышевал группу "Руки Вверх!" в 90-е годы
Вчера, 04:20
"Романтизация в фильмах, сериалах и другом искусстве - это, конечно, здорово. Но если бы все показывали по-настоящему, поверьте мне, это абсолютно не прикольно", - отметил он.
Жуков добавил, что в основном "лихие 90-е" романтизируют представители молодого поколения, их привлекают образы бандитов, криминальные истории и дух мнимой свободы. Однако, по его словам, за этой картинкой - по-настоящему смутное время для всей страны: отчаянье людей, буйство преступности, финансовый кризис, многим приходилось не жить, а выживать.
"Мы как раз жили в тот период, когда происходила вся эта "перестройка" - перекраивалось все. Это не романтика: где-то мы выживали, где-то мы кайфовали. Нужно признать, что мы стали популярными в 90-е - естественно, я буду благодарен тому времени. Но с оговоркой: если оглядываться на все, что было вокруг, это было не просто, это было тяжело", - отметил артист.
В последнее время растет интерес к ретроконтенту, в кино и музыке создатели все чаще обращаются к периоду "лихих 90-х" и "нулевых" годов, в результате чего возник эффект романтизации. Среди ярких современных кинолент, посвященных тому периоду, "Бык", "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Батя" и другие. Кроме того, фильмы и музыкальные композиции, созданные в 1990-2000-х годах, переживают вторую волну популярности.
Солист группы Руки Вверх! Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Жуков допустил воссоединение с Потехиным на сцене в юбилей "Руки Вверх!"
Вчера, 11:10
 
ШоубизСергей ЖуковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала