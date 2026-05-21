Жуков рассказал, как группа "Руки Вверх!" потеряла заработанные деньги

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал в интервью РИА Новости, как они потеряли все деньги, заработанные в большом туре, из-за дефолта 1998 года.

« "В 1998 году мы поехали в огромный тур, объездили 20 или 25 больших дворцов спорта. У нас вся "Газель" была завалена деньгами, это были огромные черные мешки для мусора с деньгами. Раньше же не было банковских карт, только наличные", — сказал он.

По словам артиста, именно в это время случился дефолт.

"Мы едем как кощеи, которые над златом чахнут: "Вау! Мы столько заработали!" И тут звонят, представляете, и говорят: "Ребята, вы можете где-то быстро попытаться поменять деньги? Иначе через час все, что у вас в машине, превратится в сто долларов". В результате мы потеряли все за одну секунду, как и вся наша страна в тот момент", — добавил Жуков.

Но, признался музыкант, несмотря на всю непредсказуемость "лихих девяностых", он благодарен тому времени, потому что группа получила народную любовь и известность.

Жуков и Алексей Потехин основали группу "Руки Вверх!" в 1996 году. Она стала стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х — начала 2000-х, прославившись хитами "Крошка моя", "Восемнадцать мне уже", "Чужие губы", "Он тебя целует", "Студент" и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп. На ее счету — золотые, платиновые и серебряные диски, награды за весомый вклад в российский шоу-бизнес.