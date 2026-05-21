09:02 21.05.2026 (обновлено: 11:45 21.05.2026)
Жуков рассказал, как группа "Руки Вверх!" потеряла заработанные деньги

© РИА Новости / Алексей Майшев | Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков выступает на своем концерте "Лужники на бис!"
Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков выступает на своем концерте "Лужники на бис!". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал, что в 1998 году коллектив потерял все деньги, заработанные в большом туре, из-за дефолта.
  • Несмотря на потерю денег, Жуков благодарен 1990-м, так как группа получила народную любовь и известность.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал в интервью РИА Новости, как они потеряли все деньги, заработанные в большом туре, из-за дефолта 1998 года.
«

"В 1998 году мы поехали в огромный тур, объездили 20 или 25 больших дворцов спорта. У нас вся "Газель" была завалена деньгами, это были огромные черные мешки для мусора с деньгами. Раньше же не было банковских карт, только наличные", — сказал он.

По словам артиста, именно в это время случился дефолт.
"Мы едем как кощеи, которые над златом чахнут: "Вау! Мы столько заработали!" И тут звонят, представляете, и говорят: "Ребята, вы можете где-то быстро попытаться поменять деньги? Иначе через час все, что у вас в машине, превратится в сто долларов". В результате мы потеряли все за одну секунду, как и вся наша страна в тот момент", — добавил Жуков.
Но, признался музыкант, несмотря на всю непредсказуемость "лихих девяностых", он благодарен тому времени, потому что группа получила народную любовь и известность.
Жуков и Алексей Потехин основали группу "Руки Вверх!" в 1996 году. Она стала стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х — начала 2000-х, прославившись хитами "Крошка моя", "Восемнадцать мне уже", "Чужие губы", "Он тебя целует", "Студент" и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп. На ее счету — золотые, платиновые и серебряные диски, награды за весомый вклад в российский шоу-бизнес.
В 2006-м дуэт распался, но Жуков продолжил сольный проект под тем же называнием.
