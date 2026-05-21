Рейтинг@Mail.ru
Жуков допустил воссоединение с Потехиным на сцене в юбилей "Руки Вверх!" - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:10 21.05.2026
Жуков допустил воссоединение с Потехиным на сцене в юбилей "Руки Вверх!"

Жуков допустил воссоединение с Потехиным на сцене в юбилей группы "Руки Вверх!"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСолист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков
Солист группы Руки Вверх! Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков не исключил, что может вновь выйти на сцену вместе с экс-участником Алексеем Потехиным в юбилей группы.
  • Для воссоединения с Потехиным важно желание обеих сторон.
  • «Руки Вверх!» — группа, основанная в 1996 году Жуковым и Потехиным, стала одним из символов поп-культуры конца 1990-х — начала 2000-х годов.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков в интервью РИА Новости не исключил, что они с экс-участником коллектива Алексеем Потехиным могут вновь вместе выйти на сцену в юбилей группы.
"Все возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли воссоединение с Потехиным в рамках юбилейных концертов.
Певец Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Жуков рассказал о дружбе с Потехиным после распада дуэта "Руки Вверх!"
Вчера, 10:41
Жуков добавил, что в данном вопросе важны не только его желание или запрос поклонников группы "Руки Вверх!", но и желание Потехина.
"Тут должно срастись и его желание, и наше. Срастется ли? Ждем вас на концертах", - заключил музыкант.
"Руки Вверх!" - группа, основанная в 1996 году Жуковым и Алексеем Потехиным. Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х - начала 2000-х годов, прославившись хитами "Крошка моя", "18 мне уже", "Чужие губы", "Он тебя целует", "Студент" и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.
После распада дуэта в 2006 году проект продолжил существование как сольный проект Жукова, который по сей день остается фронтменом. В списке наград коллектива золотые, платиновые и серебряные диски, награды за весомый вклад в российский шоу-бизнес.
Лидер группы Руки Вверх! Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Сергей Жуков рассказал, кто крышевал группу "Руки Вверх!" в 90-е годы
Вчера, 04:20
 
ШоубизОбществоАлексей ПотехинСергей Жуков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала