Жуков допустил воссоединение с Потехиным на сцене в юбилей "Руки Вверх!"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков в интервью РИА Новости не исключил, что они с экс-участником коллектива Алексеем Потехиным могут вновь вместе выйти на сцену в юбилей группы.
"Все возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли воссоединение с Потехиным в рамках юбилейных концертов.
Жуков добавил, что в данном вопросе важны не только его желание или запрос поклонников группы "Руки Вверх!", но и желание Потехина.
"Тут должно срастись и его желание, и наше. Срастется ли? Ждем вас на концертах", - заключил музыкант.
"Руки Вверх!" - группа, основанная в 1996 году Жуковым и Алексеем Потехиным. Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х - начала 2000-х годов, прославившись хитами "Крошка моя", "18 мне уже", "Чужие губы", "Он тебя целует", "Студент" и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.
После распада дуэта в 2006 году проект продолжил существование как сольный проект Жукова, который по сей день остается фронтменом. В списке наград коллектива золотые, платиновые и серебряные диски, награды за весомый вклад в российский шоу-бизнес.