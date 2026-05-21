Жителя Крыма, передававшего Украине сведения о ВС России, осудили на 17 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Житель Джанкойского района Крыма осужден Верховным судом Крыма по статье о госизмене к 17 годам колонии за передачу украинским спецслужбам сведений о дислокации подразделений ВС России, сообщила прокуратура республики Крым.
Судом установлено, что подсудимый, 42-летний житель Джанкойского района Крыма, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в переписку в одной из социальных сетей с представителем службы безопасности Украины. По заданию куратора, он в течение 2024 года он осуществлял видео- и фотосъемку военных воздушных судов и воинского транспорта, собранные сведения он передавал спецслужбам Украины для использования против интересов Российской Федерации, сообщили в прокуратуре.
"Верховный суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев, после отбывания основного наказания в виде лишения свободы" , - говорится в сообщении.
Противоправная деятельность крымчанина была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.