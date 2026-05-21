Рейтинг@Mail.ru
Жителя Крыма, передававшего Украине сведения о ВС России, осудили на 17 лет - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 21.05.2026 (обновлено: 10:54 21.05.2026)
Жителя Крыма, передававшего Украине сведения о ВС России, осудили на 17 лет

Жителя Крыма, передававшего СБУ сведения о ВС России, осудили на 17 лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Джанкойского района Крыма осудили на 17 лет колонии по статье о госизмене.
  • Подсудимый передавал украинским спецслужбам сведения о дислокации подразделений ВС России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Житель Джанкойского района Крыма осужден Верховным судом Крыма по статье о госизмене к 17 годам колонии за передачу украинским спецслужбам сведений о дислокации подразделений ВС России, сообщила прокуратура республики Крым.
Судом установлено, что подсудимый, 42-летний житель Джанкойского района Крыма, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в переписку в одной из социальных сетей с представителем службы безопасности Украины. По заданию куратора, он в течение 2024 года он осуществлял видео- и фотосъемку военных воздушных судов и воинского транспорта, собранные сведения он передавал спецслужбам Украины для использования против интересов Российской Федерации, сообщили в прокуратуре.
Суд - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В Иркутской области мужчину осудили на 18 лет за госизмену
18 мая, 10:02
"Верховный суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев, после отбывания основного наказания в виде лишения свободы" , - говорится в сообщении.
Противоправная деятельность крымчанина была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
ФСБ сорвала теракт на объекте железной дороги в Кубани
20 мая, 07:46
 
ПроисшествияРеспублика КрымУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала