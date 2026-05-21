Рейтинг@Mail.ru
Финансист Миндича подал иск против Зеленского, заявил депутат Рады - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 21.05.2026
Финансист Миндича подал иск против Зеленского, заявил депутат Рады

Железняк: финансист Миндича подал иск против Зеленского об отмене санкций

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный финансист фигуранта дела о коррупции в украинской энергетике Тимура Миндича Александр Цукерман подал иск против Владимира Зеленского об отмене введенных против него санкций.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Главный финансист фигуранта дела о коррупции в украинской энергетике Тимура Миндича Александр Цукерман также подал иск против Владимира Зеленского об отмене введенных им санкций, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее Миндич обратился в кассационный административный суд в Киеве с иском об отмене введенных против него санкций.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
На Западе забили тревогу из-за странной детали в поведении Зеленского
Вчера, 22:59
"Шугерман", он же Цукерман Шура тоже решил следовать примеру Миндича и подал иск против (Зеленского - ред.). Говорит санкции плохие", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
"Лежит в руинах". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине
Вчера, 21:19
 
В миреУкраинаКиевТимур МиндичВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала