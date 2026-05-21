Финансист Миндича подал иск против Зеленского, заявил депутат Рады

- Главный финансист фигуранта дела о коррупции в украинской энергетике Тимура Миндича Александр Цукерман подал иск против Владимира Зеленского об отмене введенных против него санкций.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Главный финансист фигуранта дела о коррупции в украинской энергетике Тимура Миндича Александр Цукерман также подал иск против Владимира Зеленского об отмене введенных им санкций, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Шугерман", он же Цукерман Шура тоже решил следовать примеру Миндича и подал иск против (Зеленского - ред.). Говорит санкции плохие", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.