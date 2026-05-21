На Западе забили тревогу из-за странной детали в поведении Зеленского
22:59 21.05.2026 (обновлено: 23:16 21.05.2026)
На Западе забили тревогу из-за странной детали в поведении Зеленского

© AP Photo / Petros Karadjias — Владимир Зеленский
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский до сих пор не прокомментировал арест экс-главы своего офиса Андрея Ермака, пишет Welt.
  • Зеленский продолжает давать комментарии в соцсетях, но молчит о коррупционном скандале, в который вовлечены его соратники.
  • Публикация записей разговоров по делу "Мидас" создала давление на Зеленского, что может повлиять на его политическое будущее.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский до сих пор не прокомментировал арест экс-главы своего офиса Андрея Ермака, пишет Welt.
"Нельзя сказать, что Зеленский ушел в подполье. <…> Он продолжает ежедневно давать комментарии в соцсетях и записывает видеосообщения о ходе конфликта и других проблемах в стране. Однако он упорно молчит о развитии коррупционного скандала, в который вовлечены несколько его соратников — скандала, сотрясающего Украину с прошлого года, — и, прежде всего, о том, что ему самому было известно и был ли он вообще причастен к этим событиям", — говорится в публикации.
Как указывается в статье, публикация записей разговоров по делу "Мидас" создала давление на Зеленского. Хотя от уголовного преследования он защищен, то, как он справится с этим вызовом, может повлиять на его политическое будущее и будущее Украины.
В прошлый четверг бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. В понедельник он вышел из СИЗО под залог в размере 3,1 миллиона долларов.
По делу проходят еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
В воскресенье также российские силовые структуры сообщили, что НАБУ и САП завершают расследование против супруги главы киевского режима Елены.
