Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал провокацией слова Владимира Зеленского о якобы планировании атак ВС России со стороны Белоруссии.
- По словам парламентария, глава киевского режима всеми силами пытается отвлечь внимание населения от внутренних проблем, пытаясь найти "новые угрозы".
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал провокацией слова Владимира Зеленского о якобы планировании атак ВС России со стороны Белоруссии.
"Сегодня Киев готов к всевозможным провокациям, лишь бы не упал градус войны", — написал он в Telegram-канале.
По словам парламентария, глава киевского режима всеми силами пытается отвлечь внимание населения от внутренних проблем, пытаясь найти "новые угрозы".
Ранее Зеленский заявил, что на Киев якобы готовится наступление со стороны Белорусии и поручил усилить давление на Минск.
Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что подобные высказывания являются нагнетанием напряженности и подстрекательством к продолжению войны.
Несколько дюжин ножей в спину Зеленскому
18 мая, 08:00