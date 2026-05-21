В Киеве забили тревогу из-за плана Зеленского против Белоруссии - РИА Новости, 21.05.2026
00:25 21.05.2026
В Киеве забили тревогу из-за плана Зеленского против Белоруссии

Дмитрук назвал провокацией слова Зеленского о нападении из Белоруссии

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал провокацией слова Владимира Зеленского о якобы планировании атак ВС России со стороны Белоруссии.
"Сегодня Киев готов к всевозможным провокациям, лишь бы не упал градус войны", — написал он в Telegram-канале.
По словам парламентария, глава киевского режима всеми силами пытается отвлечь внимание населения от внутренних проблем, пытаясь найти "новые угрозы".
При этом, пояснил Дмитрук, Минск может выступить площадкой для урегулирования украинского конфликта, а этого украинская власть допустить не может.
Ранее Зеленский заявил, что на Киев якобы готовится наступление со стороны Белорусии и поручил усилить давление на Минск.
Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что подобные высказывания являются нагнетанием напряженности и подстрекательством к продолжению войны.
