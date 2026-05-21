Эксперт объяснил, как будет работать самозапрет на зарубежные звонки
05:57 21.05.2026
Эксперт объяснил, как будет работать самозапрет на зарубежные звонки

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что россияне смогут самостоятельно блокировать вызовы из-за рубежа на «Госуслугах».
  • Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков пояснил, что самозапрет позволит защититься от мошенников, которые звонят с неизвестных номеров из других стран.
  • Кусков отметил, что можно будет выбрать либо полный запрет на иностранные звонки, либо запрет только на звонки с незнакомых номеров.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россияне смогут устанавливать на "Госуслугах" самозапрет на звонки из-за рубежа либо на все входящие вызовы, либо только на звонки с незнакомых номеров, поделился мнением с РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Ранее в среду вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках ЦИПР-2026 заявил журналистам, что россияне смогут самостоятельно блокировать вызовы из-за рубежа на "Госуслугах". Такая функция добавлена во второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников.
"Человек сам определяет, пойдет он на это или не пойдет он на это. То есть, по большому счету, если там будет самозапрет, то тогда, скорее всего, весь иностранный голосовой трафик будет блокироваться. Даже если этот телефон есть в записной книжке", - сказал Кусков.
Он отметил, что может быть второй вариант с выбором контактов: если в записной книжке будет номер телефона, то такие звонки блокироваться не будут.
Кусков пояснил, что самозапрет позволит защититься от мошенников, которые звонят с неизвестных номеров из других стран.
В первоначальной версии второго пакета мер по противодействию мошенникам предлагалось устанавливать запрет на подобные вызовы по умолчанию, но с возможностью снять его на тех же "Госуслугах".
