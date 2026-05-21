Три самолета-заправщика НАТО находятся рядом с Калининградской областью

БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Три самолета-заправщика НАТО Airbus A330-243MRTT находятся в районе действия истребителя ВВС Франции Dassault Mirage 2000D, который кружит рядом с Калининградской областью, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Французский Mirage, вылетевший с эстонского военного аэродрома Эмари, совершает круговые маневры на севере Польши рядом с российской границы, сообщало ранее в четверг РИА Новости.
Первый топливозаправщик НАТО вылетел из Эйндховена около 10.05 мск и, оказавшись над Польшей, начал движение по круговой траектории примерно между городами Познань и Торунь.
Второй самолет поднялся в воздух с авиабазы в Кельне в 10.20 мск и в настоящий момент кружит между польскими городами Хойнице и Пила в северной части страны.
Третий топливозаправщик НАТО вылетел в 13.40 мск c авиабазы ВВС Германии Вунсторф и находится примерно в том же районе, где действуют два других.
Все три самолета зарегистрированы в Нидерландах.