Борьба с русской культурой уводит Запад от цивилизации, считают в РПЦ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Борьба с русской культурой уводит Запад в сторону, противоположную от цивилизации, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

"Мы хорошо знаем, что в связи с политическим давлением на Россию ряд игроков предпринимает усилия, которые направлены на то, чтобы ограничить интерес к нашей культуре, прежде всего на европейском континенте, где она на протяжении столетий занимала очень значительное место... Борьба с культурой вообще и с русской культурой в частности, на мой взгляд, является неким движением в сторону, противоположную от человеческой цивилизации", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры.

Он подчеркнул, что за попытками запрета русской культуры стоит желание ряда политиков посеять рознь, но язык культуры универсален, а взаимодействие в культурном пространстве с другими народами является путем к миру и согласию.

"И я верю в то, что рано или поздно русская культура займет свое традиционное достойное место в качестве такого способа установления мира и согласия", - отметил Кипшидзе.