Борьба с русской культурой уводит Запад от цивилизации, считают в РПЦ
17:09 21.05.2026
Борьба с русской культурой уводит Запад от цивилизации, считают в РПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что борьба с русской культурой уводит Запад в сторону от цивилизации.
  • Он добавил, подобные попытки направлены на посеяние розни, а взаимодействие в культурном пространстве с другими народами является путем к миру и согласию.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Борьба с русской культурой уводит Запад в сторону, противоположную от цивилизации, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
"Мы хорошо знаем, что в связи с политическим давлением на Россию ряд игроков предпринимает усилия, которые направлены на то, чтобы ограничить интерес к нашей культуре, прежде всего на европейском континенте, где она на протяжении столетий занимала очень значительное место... Борьба с культурой вообще и с русской культурой в частности, на мой взгляд, является неким движением в сторону, противоположную от человеческой цивилизации", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры.
Он подчеркнул, что за попытками запрета русской культуры стоит желание ряда политиков посеять рознь, но язык культуры универсален, а взаимодействие в культурном пространстве с другими народами является путем к миру и согласию.
"И я верю в то, что рано или поздно русская культура займет свое традиционное достойное место в качестве такого способа установления мира и согласия", - отметил Кипшидзе.
Братья Кирилл и Мефодий - уроженцы греческого города Солунь (сейчас – Солоники), жившие в IX веке. Они получили образование в Византии и создали азбуку (глаголицу и кириллицу) для славянских народов, не обладавших до того своим письменным, литературным языком. Братья перевели на созданный ими старославянский язык Евангелие, богослужебные и богословские тексты. На Руси уже после принятия христианства в X веке на основе старославянского постепенно развился церковнославянский – богослужебный язык, которым в Русской православной церкви пользуются и сейчас.
