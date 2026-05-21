Суд ЕС разрешил заморозку активов, переписанных на родственников

Суд Европейского союза постановил, что активы российских лиц, находящихся под санкциями ЕС, могут замораживаться даже в случае их передачи трастам, офшорным структурам или родственникам, если подсанкционные лица сохраняют фактическое влияние на эти активы.

БРЮССЕЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Суд Европейского союза постановил, что активы российских лиц, находящихся под санкциями ЕС, могут замораживаться даже в случае их передачи трастам, офшорным структурам или родственникам, если подсанкционные лица сохраняют фактическое влияние на эти активы, говорится в опубликованном в четверг решении суда.

Речь идет о толковании санкционного законодательства ЕС по запросу итальянского суда, рассматривающего споры вокруг заморозки активов, связанных с российскими бенефициарами через трасты на Бермудских островах.

В делах фигурировали компании, активы и яхта, оформленные через трастовые структуры. Истцы утверждали, что лица под санкциями больше не контролируют имущество, были выведены из числа бенефициаров или заменены супругами, а сами трасты запрещают передачу активов лицам под санкциями.

Однако итальянские власти сочли, что фактический контроль над активами сохранялся, и ввели меры по их заморозке. После этого национальный суд обратился в Суд ЕС за разъяснением того, насколько широко должны трактоваться понятия "принадлежность" и "контроль" в санкционном законодательстве Евросоюза.

"Для обеспечения эффективности права ЕС понятия "принадлежность" и "контроль" должны толковаться таким образом, чтобы охватывать все формы власти или влияния, осуществляемые в отношении этих активов, включая случаи отсутствия какой-либо юридической связи между ними и соответствующим лицом", - говорится в решении суда.

Суд ЕС указал, что активы могут считаться связанными с подсанкционным лицом даже без формального владения.

"Активы могут рассматриваться как принадлежащие учредителю или бенефициару траста либо находящиеся под их контролем, если эти лица имеют возможность использовать, получать выгоду или распоряжаться этими ресурсами либо влиять на них и на решения, принимаемые управляющим траста", - отметил суд.

Суд также фактически признал, что сложные офшорные конструкции сами по себе могут рассматриваться как возможный признак обхода санкций.

"Признаки того, что активы принадлежат бенефициару или учредителю либо находятся под его контролем, могут вытекать из фактических обстоятельств или из наличия излишне сложных юридических структур", - говорится в документе.

В решении подчеркивается, что такая трактовка необходима для предотвращения обхода санкционного режима ЕС.

"Цель замораживания средств и экономических ресурсов заключается в максимальном ограничении операций с соответствующими активами", - указал суд.