Захарова: неучастие Пашиняна в мероприятиях ЕАЭС стало системным

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в мероприятиях ЕАЭС превратился в систему, но на работе союза это не отразится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.