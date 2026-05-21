Рейтинг@Mail.ru
Захарова: неучастие Пашиняна в мероприятиях ЕАЭС стало системным - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 21.05.2026 (обновлено: 13:05 21.05.2026)
Захарова: неучастие Пашиняна в мероприятиях ЕАЭС стало системным

Захарова: неучастие Пашиняна в мероприятиях ЕАЭС на работу не повлияет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в мероприятиях ЕАЭС стал системным.
  • По словам Захаровой, отсутствие Пашиняна на мероприятиях ЕАЭС не отразится на работе самого союза.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в мероприятиях ЕАЭС превратился в систему, но на работе союза это не отразится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это превращается уже в систему (отсутствие Пашиняна в мероприятиях ЕАЭС - ред.), которую, мы так поняли, и создал на этом направлении Никол Пашинян... Никакой, конечно, трагедии нет для самого объединения, вопрос только в самой Армении", - сказала она в ходе брифинга.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Исключение из ЕАЭС невозможно без заявки Еревана, заявили в МИД Армении
Вчера, 10:10
 
РоссияЕвразийский экономический союзВ миреАрменияНикол ПашинянМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала