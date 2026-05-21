Простые украинцы гибнут за украшения жены Зеленского, заявила Захарова - РИА Новости, 21.05.2026
11:00 21.05.2026 (обновлено: 21:00 21.05.2026)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что простые жители Украины гибнут за элитные украшения Елены Зеленской и золотые унитазы Тимура Миндича.
  • Мария Захарова отметила, что украинская элита не стесняется говорить о своем благополучии и как бы насмехается над теми гражданами, которых постигла иная участь.
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Тимуру Миндичу.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Простые жители Украины гибнут за элитные украшения Елены Зеленской и золотые унитазы Тимура Миндича, а также за то, чтобы украинское руководство могло выезжать за рубеж и веселиться там, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Простые украинцы гибнут. За что? За золотые унитазы Тимура Миндича? Элитные украшения Елены Зеленской? За то, чтобы вся эта кучка проходимцев на Украине могла выезжать за рубеж и веселиться там? Чтобы они переваливали миллионы, да чего там уже — миллиарды — средств, наворованных на будущее своих детей, которые будут, видимо, проживать точно не на Украине?" — сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что украинская элита даже не стесняется говорить об этом и как бы насмехается над теми гражданами, которых постигла иная участь.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
