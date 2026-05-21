Прием по случаю Дня Африки состоится в МИД 25 мая, сообщила Захарова

- 25 мая в МИД состоится торжественный прием по случаю Дня Африки от имени министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
- День Африки символизирует победу африканского народа в борьбе за независимость, стремление к миру, единству и процветанию.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Торжественный прием по случаю Дня Африки будет организован в МИД РФ от имени министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"25 мая от имени министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова будет проведен традиционный торжественный прием с участием аккредитованного в Москве африканского дипломатического корпуса по случаю ежегодно отмечаемого во всем мире Дня Африки", - сказала Захарова на брифинге.
Праздник символизирует победу африканского народа в борьбе за независимость, стремление к миру, единству и процветанию, уточнила дипломат.