Захарова со смехом отреагировала на вопрос об угрозе США со стороны Кубы

12:44 21.05.2026 (обновлено: 14:03 21.05.2026)
Захарова: статья Axios о возможной угрозе США со стороны Кубы вызывает хохот

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова со смехом отреагировала на вопрос об угрозе американским объектам во Флориде и Гуантанамо со стороны Кубы.
  • Авторы вопроса ссылались на статью Axios, в которой утверждается, что Гавана якобы закупила беспилотники для атаки.
  • Представитель МИД предположила, что материал может быть намеренной провокацией.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова со смехом отреагировала на вопрос о том, что Куба может угрожать США.
Речь идет о статье Axios, в которой утверждается, что Куба якобы закупила беспилотники для атаки на американские объекты во Флориде и Гуантанамо.
"Это уже вызывает гомерический хохот. <…> Как можно серьезно относиться к публикации, в которой говорится, причем как бы профильной, посвященной международным проблемам, что Куба хочет напасть на Соединенные Штаты Америки? Вы можете себе это представить?" — сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что Куба десятилетиями находится в кольце американской блокады, в том числе информационно-технической.
"Либо автор сошел с ума, либо надо говорить о намеренной провокации, которая должна начать формировать общественное мнение", — заключила дипломат.
С начала года Вашингтон резко усилил экономическое давление на Гавану, а президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны острова. Накануне Минюст США обвинил бывшего президента Кубы Рауля Кастро в сговоре с целью убийства американцев, а в Карибское море вошла авианосная ударная группа.
Как пишет газета Politico, Трамп рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий на Кубе, но решения пока не принял.
