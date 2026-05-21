Захарова со смехом отреагировала на вопрос об угрозе США со стороны Кубы

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова со смехом отреагировала на вопрос об угрозе американским объектам во Флориде и Гуантанамо со стороны Кубы.

Авторы вопроса ссылались на статью Axios, в которой утверждается, что Гавана якобы закупила беспилотники для атаки.

Представитель МИД предположила, что материал может быть намеренной провокацией.

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова со смехом отреагировала на вопрос о том, что Куба может угрожать США.

Гуантанамо. Речь идет о статье Axios , в которой утверждается, что Куба якобы закупила беспилотники для атаки на американские объекты во Флориде

"Это уже вызывает гомерический хохот. <…> Как можно серьезно относиться к публикации, в которой говорится, причем как бы профильной, посвященной международным проблемам, что Куба хочет напасть на Соединенные Штаты Америки? Вы можете себе это представить?" — сказала Захарова на брифинге

Она напомнила, что Куба десятилетиями находится в кольце американской блокады, в том числе информационно-технической.

"Либо автор сошел с ума, либо надо говорить о намеренной провокации, которая должна начать формировать общественное мнение", — заключила дипломат.