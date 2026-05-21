Захарова со смехом отреагировала на вопрос об угрозе США со стороны Кубы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова со смехом отреагировала на вопрос об угрозе американским объектам во Флориде и Гуантанамо со стороны Кубы.
- Авторы вопроса ссылались на статью Axios, в которой утверждается, что Гавана якобы закупила беспилотники для атаки.
- Представитель МИД предположила, что материал может быть намеренной провокацией.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова со смехом отреагировала на вопрос о том, что Куба может угрожать США.
Речь идет о статье Axios, в которой утверждается, что Куба якобы закупила беспилотники для атаки на американские объекты во Флориде и Гуантанамо.
Она напомнила, что Куба десятилетиями находится в кольце американской блокады, в том числе информационно-технической.
"Либо автор сошел с ума, либо надо говорить о намеренной провокации, которая должна начать формировать общественное мнение", — заключила дипломат.
С начала года Вашингтон резко усилил экономическое давление на Гавану, а президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны острова. Накануне Минюст США обвинил бывшего президента Кубы Рауля Кастро в сговоре с целью убийства американцев, а в Карибское море вошла авианосная ударная группа.
Как пишет газета Politico, Трамп рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий на Кубе, но решения пока не принял.