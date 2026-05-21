Захарова: Зеленский соврал о расследовании трагедии в Доме профсоюзов - РИА Новости, 21.05.2026
11:01 21.05.2026
Захарова: Зеленский соврал о расследовании трагедии в Доме профсоюзов

© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
  • Мария Захарова назвала враньем обещания Владимира Зеленского расследовать трагедию в одесском Доме профсоюзов.
  • Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия во время трагедии.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на вранье Владимира Зеленского в ходе его предвыборной кампании, когда он обещал расследовать трагедию в одесском Доме профсоюзов и наказать виновных.
На брифинге Захарова вспомнила интервью Зеленского во время его предвыборной кампании, в котором он заявлял по слушаю 6-й годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов, что "государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того ужасного дня".
"Все это оказалось враньем. Никакой справедливости жертвы одесской трагедии и их близкие так и не дождались. Более того, неонацизм при Зеленском стал основой государственной политики, а идейные последователи фашистских приспешников, виновные в преступлении 2 мая 2014 года стали чувствовать себя абсолютно вольготно", - указала Захарова.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
ОдессаУкраинаРоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
