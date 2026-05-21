Захарова: Зеленский соврал о расследовании трагедии в Доме профсоюзов

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на вранье Владимира Зеленского в ходе его предвыборной кампании, когда он обещал расследовать трагедию в одесском Доме профсоюзов и наказать виновных.

"Все это оказалось враньем. Никакой справедливости жертвы одесской трагедии и их близкие так и не дождались. Более того, неонацизм при Зеленском стал основой государственной политики, а идейные последователи фашистских приспешников, виновные в преступлении 2 мая 2014 года стали чувствовать себя абсолютно вольготно", - указала Захарова.