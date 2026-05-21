Дорогу в районе ЗАЭС разминировали
16:49 21.05.2026 (обновлено: 16:51 21.05.2026)
Яшина: заминированную ВСУ дорогу в районе станции разминировали

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Заминированная ВСУ автомобильная дорога, ведущая в Энергодар, и используемая для снабжения Запорожской АЭС, обследована и разминирована, ситуация находится под контролем, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"На данный момент дорога обследована профильными службами и разминирована. Специалисты продолжают мониторинг обстановки с учетом сохраняющейся активности вражеских БПЛА. Ситуация находится под контролем", - сказала Яшина.
По ее словам, по предварительной информации, минирование дороги было осуществлено дистанционно с использованием беспилотных летательных аппаратов.
"Подобные действия создают угрозу, прежде всего, для мирных жителей и гражданской инфраструктуры", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
