Дорогу в районе ЗАЭС разминировали

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Заминированная ВСУ автомобильная дорога, ведущая в Энергодар, и используемая для снабжения Запорожской АЭС, обследована и разминирована, ситуация находится под контролем, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"На данный момент дорога обследована профильными службами и разминирована. Специалисты продолжают мониторинг обстановки с учетом сохраняющейся активности вражеских БПЛА. Ситуация находится под контролем", - сказала Яшина.

По ее словам, по предварительной информации, минирование дороги было осуществлено дистанционно с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"Подобные действия создают угрозу, прежде всего, для мирных жителей и гражданской инфраструктуры", - сказала Яшина.