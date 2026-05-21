Сотрудники ЗАЭС ежедневно передвигаются по заминированной ВСУ дороге

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. По заминированной ВСУ дороге, ведущей в Энергодар, ежедневно передвигаются жители, в том числе сотрудники Запорожской АЭС, на месте работают профильные специалисты, сообщает пресс-служба станции.
Как заявили на станции, ВСУ заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения города и Запорожской АЭС.
"По данному маршруту ежедневно передвигаются жители, в том числе сотрудники станции, проживающие в ближайших населенных пунктах и следующие на работу. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают профильные специалисты, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и обследования территории", - говорится в сообщении.
В пресс-службе призвали жителей Энергодара и прилегающих населенных пунктов сохранять бдительность, быть предельно внимательными при передвижении и строго соблюдать рекомендации профильных служб.