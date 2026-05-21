Сотрудники ЗАЭС ежедневно передвигаются по заминированной ВСУ дороге

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. По заминированной ВСУ дороге, ведущей в Энергодар, ежедневно передвигаются жители, в том числе сотрудники Запорожской АЭС, на месте работают профильные специалисты, сообщает пресс-служба станции.