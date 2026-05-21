В Забайкалье задержали пособника украинских кол-центров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Забайкалье задержали мужчину, который хотел подзаработать на организации украинских кол-центров для мошеннических звонков.
- Злоумышленник снял квартиру в Краснокаменске, где разместил сим-боксы для совершения анонимных звонков.
ВЛАДИВОСТОК, 21 мая - РИА Новости. Мужчину, желавшего подзаработать на организации украинских кол-центров для мошеннических звонков россиянам, задержали в Забайкалье, сообщает управление ФСБ России по региону.
"Сотрудники ФСБ и МВД России по Забайкальскому краю пресекли противоправную деятельность еще одного пособника украинских колл-центров... В настоящее время мужчина задержан, в его отношении проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, молодой человек, желая быстрого заработка, сговорился с украинским куратором, по заданию которого снял в забайкальском Краснокаменске квартиру, где разместил сим-боксы для совершения из-за рубежа анонимных звонков гражданам России с целью мошенничества. Его обеспечили сим-картами и иными необходимыми средствами.