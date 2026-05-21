18:14 21.05.2026

В РПЦ рассказали, почему продолжают использовать церковнославянский язык

  • В РПЦ продолжают использовать церковнославянский язык, так как с ним связана вся богослужебная традиция, рассказали участники пресс-конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры, прошедшей в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
  • Кроме того, отметили участники мероприятия, значимость церковнославянского языка обусловлена наследием богослужебных, летописных, исторических и богословских текстов.
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) продолжают использовать церковнославянский язык, потому что с ним связана вся богослужебная традиция, кроме того, он объединяет славянские народы, рассказали участники пресс-конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры, прошедшей в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Церковнославянский язык является одним из факторов единства славянских народов, отметил, в частности, зампредседателя издательского совета РПЦ, епископ Козельский и Людиновский Макарий (Комогоров). По его словам, в Сербии, Черногории, Чехии, Болгарии у русскоязычного человека могут возникнуть сложности с общением на местных языках.
"Но когда он придет в храм, услышит богослужение на церковнославянском языке, оно будет ему понятно, если он привык к этому богослужению в России. Поэтому церковнославянский язык на современном этапе – это ещё и залог культурного, духовного единства славянских народов, которое, конечно, в нынешних исторических реалиях очень важно", - пояснил епископ Макарий.
В свою очередь глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов, отвечая на вопрос, почему Церковь использует церковнославянский язык, отметил значимость наследия, которое с ним было привнесено в жизнь славянских народов.
"Это сама значимость наследия всего того, что связано с церковнославянским языком: богослужебных, летописных, исторических, богословских текстов, рукописная и старопечатная традиция - все это так или иначе отсылает нас к языку первых переводчиков, которые передали нам не только смыслы, но и красоту богослужения и Священного писания", - сказал Козлов.
Он также напомнил, что церковнославянский язык постепенно реформировался, менялся, как и тексты, которые использовали на нем в Церкви.
"Что является сложным при понимании богослужения? Глубоко убежден: сложность не в языке как таковом, а в содержании, которое требует усилия по комплексному освоению как вероучительных, богословских, так и иных смыслов. И это усилие не отменит перевод на русский язык", - подчеркнул глава учебного комитета.
В Русской православной церкви 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Братья, уроженцы греческого города Солунь (сейчас – Солоники) жили в IX веке, получили образование в Византии и создали азбуку (глаголицу и кириллицу) для славянских народов, не обладавших до того письменным, литературным языком. Братья перевели на созданный ими старославянский язык Евангелие, богослужебные и богословские тексты.
