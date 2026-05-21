В РПЦ рассказали, почему продолжают использовать церковнославянский язык

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) продолжают использовать церковнославянский язык, потому что с ним связана вся богослужебная традиция, кроме того, он объединяет славянские народы, рассказали участники пресс-конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры, прошедшей в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Церковнославянский язык является одним из факторов единства славянских народов, отметил, в частности, зампредседателя издательского совета РПЦ, епископ Козельский и Людиновский Макарий (Комогоров). По его словам, в Сербии, Черногории, Чехии, Болгарии у русскоязычного человека могут возникнуть сложности с общением на местных языках.

"Но когда он придет в храм, услышит богослужение на церковнославянском языке, оно будет ему понятно, если он привык к этому богослужению в России. Поэтому церковнославянский язык на современном этапе – это ещё и залог культурного, духовного единства славянских народов, которое, конечно, в нынешних исторических реалиях очень важно", - пояснил епископ Макарий.

В свою очередь глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов, отвечая на вопрос, почему Церковь использует церковнославянский язык, отметил значимость наследия, которое с ним было привнесено в жизнь славянских народов.

"Это сама значимость наследия всего того, что связано с церковнославянским языком: богослужебных, летописных, исторических, богословских текстов, рукописная и старопечатная традиция - все это так или иначе отсылает нас к языку первых переводчиков, которые передали нам не только смыслы, но и красоту богослужения и Священного писания", - сказал Козлов.

Он также напомнил, что церковнославянский язык постепенно реформировался, менялся, как и тексты, которые использовали на нем в Церкви.

"Что является сложным при понимании богослужения? Глубоко убежден: сложность не в языке как таковом, а в содержании, которое требует усилия по комплексному освоению как вероучительных, богословских, так и иных смыслов. И это усилие не отменит перевод на русский язык", - подчеркнул глава учебного комитета.