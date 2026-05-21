Рейтинг@Mail.ru
Новые школы и сады строятся на Ямале при помощи инфраструктурных облигаций - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:38 21.05.2026
Новые школы и сады строятся на Ямале при помощи инфраструктурных облигаций

Артюхов и Мутко обсудили строительство социальных объектов на Ямале

© Фото : пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округаГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
САЛЕХАРД, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко обсудили строительство социальных объектов на Ямале с использованием инфраструктурных облигаций, включая школы и детские сады в нескольких городах округа, сообщает правительство региона.
"Сотрудничество с ДОМ.РФ – это стратегический инструмент, позволяющий системно обновлять социальную инфраструктуру в нашем арктическом регионе в опережающем режиме, синхронизируя ввод жилья и появление школ и детских садов в шаговой доступности. Благодаря такому партнерству создаем на Ямале по-настоящему современную, мотивирующую образовательную среду", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
По данным правительства округа, в настоящее время с применением механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ на Ямале реализуется строительство шести образовательных учреждений в Губкинском, Салехарде и Тарко-Сале. В каждом из этих городов возводятся школа и детский сад.
По словам Артюхова, детский сад в микрорайоне Южный в Тарко-Сале уже построен и был торжественно открыт в декабре 2025 года, а школа на 550 мест, которая строится в этом же микрорайоне, находится на высокой стадии готовности.
В Губкинском работы по строительству социальных объектов ведутся в микрорайоне №17, там возводятся школа на 400 мест и детский сад на 240 воспитанников. В Салехарде школа на 800 учащихся строится в активно развивающемся микрорайоне Радужном. Также запланировано строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне Обдорском.
Участники программы Герои Ямала - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Финальный этап проекта "Герои Ямала" пройдет летом в столице округа
20 мая, 17:05
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияГубкинскийВиталий МуткоДмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала