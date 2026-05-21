Новые школы и сады строятся на Ямале при помощи инфраструктурных облигаций

САЛЕХАРД, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко обсудили строительство социальных объектов на Ямале с использованием инфраструктурных облигаций, включая школы и детские сады в нескольких городах округа, сообщает правительство региона.

"Сотрудничество с ДОМ.РФ – это стратегический инструмент, позволяющий системно обновлять социальную инфраструктуру в нашем арктическом регионе в опережающем режиме, синхронизируя ввод жилья и появление школ и детских садов в шаговой доступности. Благодаря такому партнерству создаем на Ямале по-настоящему современную, мотивирующую образовательную среду", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

По данным правительства округа, в настоящее время с применением механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ на Ямале реализуется строительство шести образовательных учреждений в Губкинском, Салехарде и Тарко-Сале. В каждом из этих городов возводятся школа и детский сад.

По словам Артюхова, детский сад в микрорайоне Южный в Тарко-Сале уже построен и был торжественно открыт в декабре 2025 года, а школа на 550 мест, которая строится в этом же микрорайоне, находится на высокой стадии готовности.