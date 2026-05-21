В Сумах прогремели новые взрывы

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в четверг в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее телеканал уже сообщал о взрыве в Сумах.

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".