Рейтинг@Mail.ru
Самая весенняя выставка года: "Цветы. Символ красоты" в Третьяковке - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 21.05.2026 (обновлено: 08:05 21.05.2026)
Самая весенняя выставка года: "Цветы. Символ красоты" в Третьяковке

В Третьяковке открылась выставка "Цветы. Символ красоты"

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. В Третьяковской галерее на Кадашевской набережной открылась самая весенняя выставка — "Цветы. Символ красоты". Представлены работы Левитана, Грабаря, Васнецова и других знаменитых живописцев, а также скульпторов. На что обратить внимание — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Основная задача проекта — показать, как изображение цветов в русском искусстве менялось от передвижников до авангарда и как на примере цветочного натюрморта происходил переход от фигуративной живописи к беспредметной. Выставка состоит из семи разделов, в которые включены произведения разных жанров. К 170-летию со дня основания Третьяковской галереи в одном из них — уникальные фотографии членов семьи Павла Михайловича Третьякова на фоне цветущей природы.

Выставка Цветы. Символ красоты в Третьяковской галерее в Москве

Основная задача проекта — показать, как изображение цветов в русском искусстве менялось от передвижников до авангарда и как на примере цветочного натюрморта происходил переход от фигуративной живописи к беспредметной. Выставка состоит из семи разделов, в которые включены произведения разных жанров. К 170-летию со дня основания Третьяковской галереи в одном из них — уникальные фотографии членов семьи Павла Михайловича Третьякова на фоне цветущей природы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"Название не случайно, выставка рассказывает, как через изображение цветов русские художники передавали красоту в разных ее воплощениях — от реалистического этюда до беспредметной композиции. Сто пятьдесят работ из российских музеев и частных собраний, среди которых редко экспонируемые натюрморты Левитана и никогда не выставлявшийся "Букет садовых цветов" Кувшинниковой", — отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

Выставка Цветы. Символ красоты в Третьяковской галерее в Москве

"Название не случайно, выставка рассказывает, как через изображение цветов русские художники передавали красоту в разных ее воплощениях — от реалистического этюда до беспредметной композиции. Сто пятьдесят работ из российских музеев и частных собраний, среди которых редко экспонируемые натюрморты Левитана и никогда не выставлявшийся "Букет садовых цветов" Кувшинниковой", — отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Это проект, требующий осмысления и понимания, потому что язык цветов на протяжении всей истории искусства играл очень важную роль, нес глубокое символическое значение. Посетителям предстоит путешествие по миру самых лучших работ, собранных в удивительную подборку.

Выставка Цветы. Символ красоты в Третьяковской галерее в Москве

Это проект, требующий осмысления и понимания, потому что язык цветов на протяжении всей истории искусства играл очень важную роль, нес глубокое символическое значение. Посетителям предстоит путешествие по миру самых лучших работ, собранных в удивительную подборку.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Алина Красикова | Перейти в медиабанк

"Особенно важно, что эта выставка открывается в канун главного музейного мероприятия страны — Международного музейного форума "Интермузей.БРИКС+", который начнет свою работу буквально завтра — здесь, в этих стенах, и примет участников не только из ведущих музеев России, но и из стран БРИКС и, как принято говорить, Глобального Юга", — сказал директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Иван Лыкошин.

Выставка Цветы. Символ красоты в Третьяковской галерее в Москве

"Особенно важно, что эта выставка открывается в канун главного музейного мероприятия страны — Международного музейного форума "Интермузей.БРИКС+", который начнет свою работу буквально завтра — здесь, в этих стенах, и примет участников не только из ведущих музеев России, но и из стран БРИКС и, как принято говорить, Глобального Юга", — сказал директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Иван Лыкошин.

© РИА Новости / Алина Красикова
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В экспозиции — произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из музейных и частных собраний России.

Выставка Цветы. Символ красоты в Третьяковской галерее в Москве

В экспозиции — произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из музейных и частных собраний России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставке можно увидеть редко экспонируемые работы, впервые за многие годы доступные широкой публике: натюрморты Исаака Левитана и "Букет садовых цветов" Софьи Кувшинниковой, портрет Константина Коровина "Дама с сиренью".

Выставка Цветы. Символ красоты в Третьяковской галерее в Москве

На выставке можно увидеть редко экспонируемые работы, впервые за многие годы доступные широкой публике: натюрморты Исаака Левитана и "Букет садовых цветов" Софьи Кувшинниковой, портрет Константина Коровина "Дама с сиренью".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Живопись соседствует со скульптурой, вазами российских мастеров и изделиями Эмиля Галле.

Выставка Цветы. Символ красоты в Третьяковской галерее в Москве

Живопись соседствует со скульптурой, вазами российских мастеров и изделиями Эмиля Галле.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Алина Красикова | Перейти в медиабанк

Основа экспозиции — картины именитых мастеров: Константина Коровина, Аристарха Лентулова, Игоря Грабаря, Александра Головина, Наталии Гончаровой, а также Исаака Левитана и Михаила Ларионова. Представлены также яркие работы Алексея Исупова, Михаила Шемякина, Елены Бебутовой, Иосифа Крачковского.

Выставка Цветы. Символ красоты в Третьяковской галерее в Москве

Основа экспозиции — картины именитых мастеров: Константина Коровина, Аристарха Лентулова, Игоря Грабаря, Александра Головина, Наталии Гончаровой, а также Исаака Левитана и Михаила Ларионова. Представлены также яркие работы Алексея Исупова, Михаила Шемякина, Елены Бебутовой, Иосифа Крачковского.

© РИА Новости / Алина Красикова
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Каждого из художников можно узнать по любимому цветку: Коровина — по розам, Лентулова — сирени, Жуковского — первоцветам, Грабаря — незабудкам и дельфиниуму, Головина — флоксам, Гончарову — магнолиям.

Выставка Цветы. Символ красоты в Третьяковской галерее в Москве

Каждого из художников можно узнать по любимому цветку: Коровина — по розам, Лентулова — сирени, Жуковского — первоцветам, Грабаря — незабудкам и дельфиниуму, Головина — флоксам, Гончарову — магнолиям.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Ведущие мастера реалистической школы отводили цветам второстепенную роль и писали их нечасто, но именно эти художники заложили фундамент для развития жанра цветочного натюрморта следующими поколениями живописцев. Иван Крамской стремился наполнить пространство картины светом и воздухом, а его работа "Букет цветов. Флоксы" стала попыткой войти в мир гармонии и красоты. Виктор Васнецов использовал природные формы для создания орнаментов, и этот опыт позже пригодился Елене Поленовой и Марии Якунчиковой-Вебер.

Выставка Цветы. Символ красоты в Третьяковской галерее в Москве

Ведущие мастера реалистической школы отводили цветам второстепенную роль и писали их нечасто, но именно эти художники заложили фундамент для развития жанра цветочного натюрморта следующими поколениями живописцев. Иван Крамской стремился наполнить пространство картины светом и воздухом, а его работа "Букет цветов. Флоксы" стала попыткой войти в мир гармонии и красоты. Виктор Васнецов использовал природные формы для создания орнаментов, и этот опыт позже пригодился Елене Поленовой и Марии Якунчиковой-Вебер.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На рубеже XIX и XX столетий цветочная тема переживала второе рождение и ключевую роль в этом сыграл Константин Коровин. Он утвердил цветочный натюрморт в русском искусстве, изображая радость жизни в букетах роз. Художник вводил цветы в портреты, пейзажи и ноктюрны. Позднее этот прием стал использовать его друг, живописец Сергей Виноградов.

Выставка Цветы. Символ красоты в Третьяковской галерее в Москве

На рубеже XIX и XX столетий цветочная тема переживала второе рождение и ключевую роль в этом сыграл Константин Коровин. Он утвердил цветочный натюрморт в русском искусстве, изображая радость жизни в букетах роз. Художник вводил цветы в портреты, пейзажи и ноктюрны. Позднее этот прием стал использовать его друг, живописец Сергей Виноградов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Алина Красикова | Перейти в медиабанк

Завершают экспозицию цветочные полиптихи Ирины Старженецкой, картины Владимира Яковлева и Ирины Затуловской — современных художников.

Выставка Цветы. Символ красоты в Третьяковской галерее в Москве

Завершают экспозицию цветочные полиптихи Ирины Старженецкой, картины Владимира Яковлева и Ирины Затуловской — современных художников.

© РИА Новости / Алина Красикова
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
КультураФотоКультура-ВажноеКультуракуда сходитьчто посмотретьФото - КультураРоссияЖуковскийКонстантин КоровинИсаак ЛевитанАристарх ЛентуловТретьяковская галереяЦветы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала