Самая весенняя выставка года: "Цветы. Символ красоты" в Третьяковке

Основная задача проекта — показать, как изображение цветов в русском искусстве менялось от передвижников до авангарда и как на примере цветочного натюрморта происходил переход от фигуративной живописи к беспредметной. Выставка состоит из семи разделов, в которые включены произведения разных жанров. К 170-летию со дня основания Третьяковской галереи в одном из них — уникальные фотографии членов семьи Павла Михайловича Третьякова на фоне цветущей природы.
Основная задача проекта — показать, как изображение цветов в русском искусстве менялось от передвижников до авангарда и как на примере цветочного натюрморта происходил переход от фигуративной живописи к беспредметной. Выставка состоит из семи разделов, в которые включены произведения разных жанров. К 170-летию со дня основания Третьяковской галереи в одном из них — уникальные фотографии членов семьи Павла Михайловича Третьякова на фоне цветущей природы.
"Название не случайно, выставка рассказывает, как через изображение цветов русские художники передавали красоту в разных ее воплощениях — от реалистического этюда до беспредметной композиции. Сто пятьдесят работ из российских музеев и частных собраний, среди которых редко экспонируемые натюрморты Левитана и никогда не выставлявшийся "Букет садовых цветов" Кувшинниковой", — отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова.
"Название не случайно, выставка рассказывает, как через изображение цветов русские художники передавали красоту в разных ее воплощениях — от реалистического этюда до беспредметной композиции. Сто пятьдесят работ из российских музеев и частных собраний, среди которых редко экспонируемые натюрморты Левитана и никогда не выставлявшийся "Букет садовых цветов" Кувшинниковой", — отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова.
Это проект, требующий осмысления и понимания, потому что язык цветов на протяжении всей истории искусства играл очень важную роль, нес глубокое символическое значение. Посетителям предстоит путешествие по миру самых лучших работ, собранных в удивительную подборку.
Это проект, требующий осмысления и понимания, потому что язык цветов на протяжении всей истории искусства играл очень важную роль, нес глубокое символическое значение. Посетителям предстоит путешествие по миру самых лучших работ, собранных в удивительную подборку.
"Особенно важно, что эта выставка открывается в канун главного музейного мероприятия страны — Международного музейного форума "Интермузей.БРИКС+", который начнет свою работу буквально завтра — здесь, в этих стенах, и примет участников не только из ведущих музеев России, но и из стран БРИКС и, как принято говорить, Глобального Юга", — сказал директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Иван Лыкошин.
"Особенно важно, что эта выставка открывается в канун главного музейного мероприятия страны — Международного музейного форума "Интермузей.БРИКС+", который начнет свою работу буквально завтра — здесь, в этих стенах, и примет участников не только из ведущих музеев России, но и из стран БРИКС и, как принято говорить, Глобального Юга", — сказал директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Иван Лыкошин.
В экспозиции — произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из музейных и частных собраний России.
В экспозиции — произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из музейных и частных собраний России.
На выставке можно увидеть редко экспонируемые работы, впервые за многие годы доступные широкой публике: натюрморты Исаака Левитана и "Букет садовых цветов" Софьи Кувшинниковой, портрет Константина Коровина "Дама с сиренью".
На выставке можно увидеть редко экспонируемые работы, впервые за многие годы доступные широкой публике: натюрморты Исаака Левитана и "Букет садовых цветов" Софьи Кувшинниковой, портрет Константина Коровина "Дама с сиренью".
Живопись соседствует со скульптурой, вазами российских мастеров и изделиями Эмиля Галле.
Живопись соседствует со скульптурой, вазами российских мастеров и изделиями Эмиля Галле.
Основа экспозиции — картины именитых мастеров: Константина Коровина, Аристарха Лентулова, Игоря Грабаря, Александра Головина, Наталии Гончаровой, а также Исаака Левитана и Михаила Ларионова. Представлены также яркие работы Алексея Исупова, Михаила Шемякина, Елены Бебутовой, Иосифа Крачковского.
Основа экспозиции — картины именитых мастеров: Константина Коровина, Аристарха Лентулова, Игоря Грабаря, Александра Головина, Наталии Гончаровой, а также Исаака Левитана и Михаила Ларионова. Представлены также яркие работы Алексея Исупова, Михаила Шемякина, Елены Бебутовой, Иосифа Крачковского.
Каждого из художников можно узнать по любимому цветку: Коровина — по розам, Лентулова — сирени, Жуковского — первоцветам, Грабаря — незабудкам и дельфиниуму, Головина — флоксам, Гончарову — магнолиям.
Каждого из художников можно узнать по любимому цветку: Коровина — по розам, Лентулова — сирени, Жуковского — первоцветам, Грабаря — незабудкам и дельфиниуму, Головина — флоксам, Гончарову — магнолиям.
Ведущие мастера реалистической школы отводили цветам второстепенную роль и писали их нечасто, но именно эти художники заложили фундамент для развития жанра цветочного натюрморта следующими поколениями живописцев. Иван Крамской стремился наполнить пространство картины светом и воздухом, а его работа "Букет цветов. Флоксы" стала попыткой войти в мир гармонии и красоты. Виктор Васнецов использовал природные формы для создания орнаментов, и этот опыт позже пригодился Елене Поленовой и Марии Якунчиковой-Вебер.
Ведущие мастера реалистической школы отводили цветам второстепенную роль и писали их нечасто, но именно эти художники заложили фундамент для развития жанра цветочного натюрморта следующими поколениями живописцев. Иван Крамской стремился наполнить пространство картины светом и воздухом, а его работа "Букет цветов. Флоксы" стала попыткой войти в мир гармонии и красоты. Виктор Васнецов использовал природные формы для создания орнаментов, и этот опыт позже пригодился Елене Поленовой и Марии Якунчиковой-Вебер.
На рубеже XIX и XX столетий цветочная тема переживала второе рождение и ключевую роль в этом сыграл Константин Коровин. Он утвердил цветочный натюрморт в русском искусстве, изображая радость жизни в букетах роз. Художник вводил цветы в портреты, пейзажи и ноктюрны. Позднее этот прием стал использовать его друг, живописец Сергей Виноградов.
На рубеже XIX и XX столетий цветочная тема переживала второе рождение и ключевую роль в этом сыграл Константин Коровин. Он утвердил цветочный натюрморт в русском искусстве, изображая радость жизни в букетах роз. Художник вводил цветы в портреты, пейзажи и ноктюрны. Позднее этот прием стал использовать его друг, живописец Сергей Виноградов.
Завершают экспозицию цветочные полиптихи Ирины Старженецкой, картины Владимира Яковлева и Ирины Затуловской — современных художников.
Завершают экспозицию цветочные полиптихи Ирины Старженецкой, картины Владимира Яковлева и Ирины Затуловской — современных художников.