- Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что русские выигрывают в конфликте и ВСУ проигрывают на поле боя.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. ВСУ проигрывают на поле боя, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале.
"На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что русские выигрывают в конфликте. И даже если бы СВО остановили прямо сейчас, они уже победили бы. Украинцам не удастся вернуть территории. Кроме того, если вы посмотрите на то, что происходит на поле боя, то увидите, что ВСУ проигрывают. Русские движутся вперед, но делают это постепенно", — сказал он.
При этом, по его мнению, у Украины недостаточно войск, чтобы прикрыть линию фронта.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.