16:02 21.05.2026 (обновлено: 16:09 21.05.2026)
В Брянской области при атаке ВСУ два человека погибли и один пострадал

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 21 мая – РИА Новости. Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по объекту транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

"Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе город Унеча Унечского района. В результате удара по объекту транспортной инфраструктуры, к сожалению, два сотрудника предприятия погибли, один – получил ранения", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.
"Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана", - заявил Ковальчук.
