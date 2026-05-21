В Брянской области при атаке ВСУ два человека погибли и один пострадал.

БРЯНСК, 21 мая – РИА Новости. Два человека погибли и один ранен при ударе ВСУ по объекту транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе город Унеча Унечского района. В результате удара по объекту транспортной инфраструктуры, к сожалению, два сотрудника предприятия погибли, один – получил ранения", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.
"Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана", - заявил Ковальчук.