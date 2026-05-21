Два человека погибли в ходе атак ВСУ по Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки 27 раз атаковали населенные пункты Запорожской области, один человек пострадал, двое погибли, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"К сожалению, два мирных жителя погибли. Вблизи села Осипенко Бердянского муниципального округа БПЛА противника атаковал гражданский автомобиль - погиб мужчина 1977 года рождения. При атаке на город Каменку-Днепровскую серьезное ранение получил мужчина 1982 года рождения, он скончался в больнице", - добавил губернатор.