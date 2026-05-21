Два человека погибли в ходе атак ВСУ по Запорожской области - РИА Новости, 21.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 21.05.2026 (обновлено: 10:36 21.05.2026)
Два человека погибли в ходе атак ВСУ по Запорожской области

  • ВСУ за сутки 27 раз атаковали населенные пункты Запорожской области.
  • В результате атак двое человек погибли, один пострадал.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки 27 раз атаковали населенные пункты Запорожской области, один человек пострадал, двое погибли, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"За прошедшие сутки зафиксировано 27 попыток атак противника на населенные пункты Запорожской области. Один человек пострадал, двое погибли", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
"К сожалению, два мирных жителя погибли. Вблизи села Осипенко Бердянского муниципального округа БПЛА противника атаковал гражданский автомобиль - погиб мужчина 1977 года рождения. При атаке на город Каменку-Днепровскую серьезное ранение получил мужчина 1982 года рождения, он скончался в больнице", - добавил губернатор.
В частности, по словам губернатора, ранен мужчина 1966 года рождения в городе Бердянске, ему оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
