ВСУ 107 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки около 110 раз обстреляли и атаковали дронами 11 округов Белгородской области, один мирный житель скончался в больнице, восемь ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Он добавил, что в результате атак восемь человек получили ранения, один из них госпитализирован, ситуацию по каждому пострадавшему глава региона держит на личном контроле. Также Шуваев уточнил, что в больнице скончался мужчина, подорвавшийся на взрывном устройстве в Шебекинском округе 18 мая, и выразил соболезнования его родным и близким.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 39 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины . Было выпущено 22 снаряда в ходе 3 обстрелов и зафиксированы атаки 104 беспилотников, из них 48 БПЛА были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 7 частных домовладениях, объекте инфраструктуры, административном здании, коммерческом и социальном объектах, предприятии и 22 транспортных средствах.