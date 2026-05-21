ВСУ 107 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки около 110 раз обстреляли и атаковали дронами 11 округов Белгородской области.
- В результате атак восемь человек получили ранения, один из пострадавших скончался в больнице.
- За минувшие сутки 39 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины, зафиксировано 3 обстрела и атаки 104 беспилотников.
БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки около 110 раз обстреляли и атаковали дронами 11 округов Белгородской области, один мирный житель скончался в больнице, восемь ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 107 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам со стороны врага подверглись Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Шебекинский округа", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атак восемь человек получили ранения, один из них госпитализирован, ситуацию по каждому пострадавшему глава региона держит на личном контроле. Также Шуваев уточнил, что в больнице скончался мужчина, подорвавшийся на взрывном устройстве в Шебекинском округе 18 мая, и выразил соболезнования его родным и близким.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 39 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 22 снаряда в ходе 3 обстрелов и зафиксированы атаки 104 беспилотников, из них 48 БПЛА были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 7 частных домовладениях, объекте инфраструктуры, административном здании, коммерческом и социальном объектах, предприятии и 22 транспортных средствах.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
