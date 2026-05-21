Боевики ВСУ в Родинском действовали по приказу убивать всех подряд

Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук сообщил об освобождении города Родинское силами 9-й мотострелковой бригады.

ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Боевики ВСУ в Родинском не скрывали, что получали приказ открывать огонь по любым движущимся целям, рассказала РИА Новости беженка Елена Орехова.

По словам женщины, местные жители постоянно опасались атак беспилотников и обстрелов, а под огонь попадали как люди, так и животные.

"Они нам говорили: у нас приказ уничтожать все, что шевелится", — рассказала собеседница агентства.

Орехова добавила, что украинские военные открывали огонь по гражданским, которые пытались выйти за водой или передвигались по населённому пункту.

"Двое погибли от мин и кассетных боеприпасов, а двух просто застрелили. Они пошли за водой и не вернулись", — рассказала Орехова.