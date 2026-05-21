07:11 21.05.2026
Боевики ВСУ в Родинском действовали по приказу убивать всех подряд

ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Боевики ВСУ в Родинском не скрывали, что получали приказ открывать огонь по любым движущимся целям, рассказала РИА Новости беженка Елена Орехова.
По словам женщины, местные жители постоянно опасались атак беспилотников и обстрелов, а под огонь попадали как люди, так и животные.
"Они нам говорили: у нас приказ уничтожать все, что шевелится", — рассказала собеседница агентства.
Орехова добавила, что украинские военные открывали огонь по гражданским, которые пытались выйти за водой или передвигались по населённому пункту.
"Двое погибли от мин и кассетных боеприпасов, а двух просто застрелили. Они пошли за водой и не вернулись", — рассказала Орехова.
Командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское.
