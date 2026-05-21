В Харьковской области началась принудительная мобилизация женщин в ВСУ.

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Забирать женщин на службу в ВСУ с помощью шантажа и угроз начали в Харьковской области, рассказал РИА Новости житель региона, попросивший не называть свое его из соображений безопасности.

"Могут, я говорю, пригласить в кабинет, побеседовать и заставить. Как из тюрьмы женщин брали — они не специалисты. Их брали из тюрьмы, чтобы не сидеть. <...> Могут, например, подкинуть наркотики и пригласить на разговор: или в тюрьму, или контракт подписывай", — рассказал местный житель.